Pasidalijo perspėjimu: vandalai vėl nusitaikė į automobilius

Viešoje „Facebook“ grupėje „Debreceno“ klaipėdietis pasidalijo perspėjimu gyventojams.
Įraše teigiama, kad Debreceno g., tikėtina, vėl gadinami automobiliai – aštriu daiktu praduriamos jų padangos.
Įrašo autorius ragino gyventojus patikrinti savo automobilių būklę ir teigė, kad toks atvejis šioje gatvėje nėra pirmas – anksčiau čia taip pat buvo niokojami automobiliai.
Kol kas nėra aišku, kas galėjo apgadinti automobilius, bet tikimasi, kad tai bus išaiškinta.
LR Baudžiamojo kodekso 187 straipsnis nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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