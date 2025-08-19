Pajūryje siaučia vandalai: apgadintas vyrų tualetas

„Šiltas savaitgalio oras ne visiems sukelia tik geras emocijas. Šį rytą Girulių viešajame tualete pasitiko toks vaizdas. Labai apmaudu, kad visų patogumui skirtas turtas vis dar niokojamas. Jei kas nors matė šį incidentą ar gali suteikti naudingos informacijos – prašome susisiekti!“, – Klaipėdos paplūdimių komanda sekmadienį rašė „Facebook“ paskyroje „BĮ Klaipėdos paplūdimiai“ ir pridėjo apgadinto tualeto nuotrauką.
Žmonės stebėjosi, kaip apskritai gali šauti į galvą taip niokoti svetimą turtą.
„Nenormalūs, kažkokie ligoniai“, – piktinosi įrašą pamačiusi moteris.
„Akivaizdu, kad atvykėliai iš svetur“, – dėstė vyriškis.
„Siaubas“, – kraupo moteriškė.
„Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki svarstė, kad incidentas galbūt įvyko naktį.
„Įvyko iš šeštadienio į sekmadienį. Iš ryto atėję rado. Kamerų tokioje vietoje nėra. Daugiau niekas nenukentėjo“, – tvirtino A. Siakki.
Pasak jo, apskritai savaitgalį paplūdimiuose daug žmonių buvo tik penktadienį.
„Šeštadienį sumažėjo, nes buvo vėjas, o sekmadienį vėjas nupūtė visus iš paplūdimio“, – kalbėjo A. Siakki.
