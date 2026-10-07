Paaiškėjus apie Klaipėdos zoologijos sode nušautą tigrę – prokuratūros žinia: atskiro tyrimo nepradė

Kaip Eltai pranešė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Jonuitė, šiuo metu prokuratūra tęsia pernai pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimos Klaipėdos zoologijos sodo nusikalstamos veikos – neteisėto medžiojimo ar žvejojimo arba kitokio laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo.
Jos teigimu, spalio 5 d. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo Aplinkos apsaugos departamento (AAD) kreipimąsi dėl Klaipėdos zoologijos sodo galimai padarytos nusikalstamos veikos pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 310-ąjį straipsnį – žiauraus elgesio su gyvūnais.
Įvertinus pareiškime pateiktą informaciją, prokuratūra nusprendė gautą medžiagą prijungti prie 2025-aisiais pradėto ikiteisminio tyrimo.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjo 17 d. gavę įstaigos pranešimą departamento pareigūnai Klaipėdos zoologijos sode rado nugaišusią tigro patelę.
Mirties priežasčiai nustatyti gyvūnas buvo perduotas Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Patologinį anatominį tyrimą atlikę instituto specialistai nustatė, kad tigrė žuvo nuo šautinių žaizdų.
Spalio 5 dieną AAD pranešė kreipęsis į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą su prašymu atlikti galimos nusikalstamos veikos vertinimą bei pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir neteisėto saugomų rūšių laukinių gyvūnų naikinimo.
Bandė gyvūną „išvaduoti nuo kančių“
Klaipėdos zoologijos sodo vadovas Edvardas Legeckas naujienų portalui „15min“ patvirtino, kad gyvūnas buvo nušautas, tačiau teigė, neva tai buvo padaryta siekiant „išvaduoti jį iš kančių“.
„Aš niekada neleidau ir neleisiu gyvūnui kankintis. Veterinarai negydė, nes nieko nesuprato, o gyvūnas kankinosi. Visi tai žinojo. Čia jau poros savaičių istorija“, – portalui „15min“ sakė E. Legeckas.
Jis nepatikslino, ar į tigrę šovė pats, bet teigė „turintis visus leidimus“, sakė, kad aplinkosaugininkai savo pasisakymais „nori jį sumenkinti“.
E. Legeckas kartu portalui pabrėžė veikęs teisėtai. Be to, nors Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) pirmadienį priėmė sprendimą panaikinti asociacijai „Klaipėdos zoologijos sodas“ išduotą leidimą, jis teigė, kad veikla bus vykdoma kaip iki atidarant sodą – kaip zoologinė kolekcija.
Panaikinus leidimą dėl zoologijos sodo veiklos, buvęs jo turėtojas įpareigotas uždaryti zoologijos sodą per ne ilgiau kaip 8 mėnesius.
Per šį laikotarpį gyvūnų perkėlimas, gydymas ir kiti reikalingi veiksmai bus atliekami buvusio leidimo įkurti zoologijos sodą turėtojo lėšomis. Buvęs leidimo įkurti zoologijos sodą turėtojas taip pat turės prisiimti visą riziką ir atsakomybę dėl gyvūnų laikymo, naudojimo, perkėlimo, gydymo.
Įstaiga neveikia jau kurį laiką – Klaipėdos zoologijos sodo administracija anksčiau pranešė, kad durys lankytojams užveriamos nuo rugsėjo 7 d.
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