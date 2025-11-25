Nuteistasis už labai didelio kiekio narkotikų kontrabandą liko be viso turto

Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažino teisėtu pirmosios instancijos teismo sprendimą taikyti išplėstinį turto konfiskavimą ir konfiskuoti visą T. Č. ir jo sutuoktinės vardu registruotą nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą, žemės sklypus, transporto priemones, vertingus daiktus ir pinigines lėšas. Viso konfiskuoto turto vertė nusikaltimų padarymo metu viršijo 400 000 eurų. Teismų vertinimu, T. Č. turto vertė neatitiko jo teisėtų pajamų, todėl galima manyti, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu.
Bylos duomenimis, 2023 m. pavasarį T. Č. įkalbėjo E. D. vykti į Nyderlandus, kad šis įsigytų narkotikų ir pargabentų juos į Lietuvą. Už šią užduotį T. Č. pažadėjo E. D. sumokėti 2 300 eurų ir narkotikų įsigijimui davė beveik 27 000 eurų grynaisiais.
2023 m. gegužės 6 d. E. D. išvyko į Nyderlandus, kur už T. Č. duotus pinigus iš jo nurodytų narkotikų pardavėjų įsigijo apie šešis kilogramus amfetamino, kokaino ir MDMA tablečių. Įsigytas narkotines medžiagas jis paslėpė lagamine tarp savo daiktų ir 2023 m. gegužės 10 d. grįžo į Lietuvą, kur buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Tą pačią dieną buvo sulaikytas ir T. Č.
Baudžiamosios bylos duomenimis, analogiškus nusikaltimus – narkotikų kontrabandą, disponavimą tokiomis medžiagomis ir jų platinimą – T. Č. galėjo vykdyti ne vienerius metus ir iš tokios veiklos turėti pajamų.
Klaipėdos apygardos teismas T. Č. pripažino kaltu pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 260 straipsnio 3 dalį, 199 straipsnio 4 dalį ir 253 straipsnio 1 dalį, skyrė trylikos metų laisvės atėmimo bausmę ir konfiskavo daugiau nei 400 000 eurų vertės turtą.
E. D., padėjęs atskleisti nusikaltimus ir davęs išsamius parodymus, nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 4 dalį. Jam skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat konfiskuota beveik 600 eurų.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Naujausi komentarai