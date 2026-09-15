Nugvelbė septynias paletes

Apie dingusį turtą policijai pranešta sekmadienį apie 9 val. ryto.
Pirminiais duomenimis, iš Deimės g. esančios statybvietės dingo ne kelios tvoros detalės, o septynios paletės su tvoros segmentais.
Tikslus vagystės laikas policijai nėra žinomas, tačiau neatmetama, kad vagys į statybvietę galėjo įsibrauti naktį.
Kiek tiksliai tvoros segmentų buvo sukrauta dingusiose paletėse, nepranešama.
Priklausomai nuo tipo ir dydžio, vienoje paletėje gali tilpti nuo 25 iki 80 vienetų tvoros segmentų.
Taigi vagims teko išgabenti ne vieną nedidelį daiktą, o visą masyvų krovinį, todėl tikėtina, kad paletėms vežti prireikė ir transporto priemonės.
Nukentėjusieji žalą įvertino 840 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį, kuris nurodo, kad už svetimo turto pagrobimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
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