 Nugvelbė septynias paletes

Nugvelbė septynias paletes

2026-09-15 13:09
Ieva Niekytė

Naktį statybvietėje apsilankę vagys išsivežė krovinį, kurio nepaslėpsi kišenėje – jų grobiu tapo net septynios paletės tvoros segmentų.

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Pasisavino: vagys nusitaikė į statybvietę – iš Deimės gatvėje esančios teritorijos dingo septynios paletės su tvoros segmentais.

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Nuo politikos
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Apie dingusį turtą policijai pranešta sekmadienį apie 9 val. ryto.

Pirminiais duomenimis, iš Deimės g. esančios statybvietės dingo ne kelios tvoros detalės, o septynios paletės su tvoros segmentais.

Tikslus vagystės laikas policijai nėra žinomas, tačiau neatmetama, kad vagys į statybvietę galėjo įsibrauti naktį.

Kiek tiksliai tvoros segmentų buvo sukrauta dingusiose paletėse, nepranešama.

Priklausomai nuo tipo ir dydžio, vienoje paletėje gali tilpti nuo 25 iki 80 vienetų tvoros segmentų.

„Pexels“ asociatyvi nuotr.

Taigi vagims teko išgabenti ne vieną nedidelį daiktą, o visą masyvų krovinį, todėl tikėtina, kad paletėms vežti prireikė ir transporto priemonės.

Nukentėjusieji žalą įvertino 840 eurų.

Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį, kuris nurodo, kad už svetimo turto pagrobimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Šiame straipsnyje:
paletės
vagystė
vagys
krovinys
žala

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