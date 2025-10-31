Norvegų policijos ieškomą mersedesą pasieniečiai aptiko daugiabučio namo kieme

Ketvirtadienį, turėdami išankstinės informacijos, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai patikrino daugiabučio namo kieme stovėjusį automobilį „Mercedes-Benz ML 63 AMG“.
Pasieniečiai nustatė, kad šio 2012 m. laidos automobilio nuo šių metų gegužės 28 d. pasigesta Norvegijoje. Mersedesas registruotas ten, o juo naudojasi 50-ies klaipėdietė.
Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo ar realizavimo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos liudytoja moteris buvo paleista.
Automobilis „Mercedes-Benz ML 63 AMG“ laikinai saugomas VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
