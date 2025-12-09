 Nelaimė Klaipėdos rajone – kelyje suvažinėta moteris

Nelaimė Klaipėdos rajone – kelyje suvažinėta moteris

Socialiniame tinkle „Facebook“ pranešta, kad kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda suvažinėtas žmogus.

Asociatyvi Pexels nuotr.

Feisbuko grupėje „Klaipėdos Reidai II“ vyras pasidalijo įrašu, kuriame teigiama, kad ties „Vlantanos“ nusukimu įvyko nelaimė – žmogus buvo suvažinėtas.

Kelyje didėja kamšatis.

Žmonės po įrašu reiškia užuojautą.

BNS praneša, kad Klaipėdos rajone antradienį vakare žuvo į kelią draudžiamoje vietoje išėjusi 63-ejų pėsčioji.

Policijos duomenimis, apie 17.20 val. kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Gobergiškės kaimo prieigose, trys automobiliai: „Audi A6“, vairuojamas 37-erių vyro, „Renault Master“, vairuojamas 67-erių vyro, ir MAN, vairuojamas 60 metų vyro, kliudė staiga į kelią išėjusią pėsčiąją ir mirtinai sužalojo.

Aplinkybės nustatinėjamos.

kodėl nededate psichologinės pagalbos telefonų? Tamsiu paros metu greitkelyje tik savižudžiai vaikštinėja.
