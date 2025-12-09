Nelaimė Klaipėdos rajone – kelyje suvažinėta moteris

Feisbuko grupėje „Klaipėdos Reidai II“ vyras pasidalijo įrašu, kuriame teigiama, kad ties „Vlantanos“ nusukimu įvyko nelaimė – žmogus buvo suvažinėtas.
Kelyje didėja kamšatis.
Žmonės po įrašu reiškia užuojautą.
BNS praneša, kad Klaipėdos rajone antradienį vakare žuvo į kelią draudžiamoje vietoje išėjusi 63-ejų pėsčioji.
Policijos duomenimis, apie 17.20 val. kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Gobergiškės kaimo prieigose, trys automobiliai: „Audi A6“, vairuojamas 37-erių vyro, „Renault Master“, vairuojamas 67-erių vyro, ir MAN, vairuojamas 60 metų vyro, kliudė staiga į kelią išėjusią pėsčiąją ir mirtinai sužalojo.
Aplinkybės nustatinėjamos.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
(be temos)
(be temos)