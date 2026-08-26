Naminės degtinės gamintojai sukėlė sprogimą rūsyje: nukentėjo policininkas

Ikiteisminio tyrimo metu skirtingose Plungės rajono sodybose ir ūkiniuose pastatuose atlikta 11 kratų. Juose rasta ir paimta daugiau kaip 2 tonos naminės degtinės, jos gamybai skirti aparatai, talpos su tūkstančiais litrų raugo ir kitos priemonės.
Bylos duomenimis, dėl neteisėtos naminių stipriųjų alkoholinių gėrimų gamybos ir laikymo vienoje iš Plungės rajono sodybų, turint tikslą juos realizuoti, kaltinimai pareikšti trims asmenims. Šioje vietoje 15 talpyklų buvo užraugta 2 685 litrai raugo. Tyrimo metu vienas iš kaltinamųjų nurodė, kad tam tikru laikotarpiu naminė degtinė buvo gaminama iki penkių dienų per savaitę, o per dieną galėjo būti pagaminama apie 180–190 litrų.
Dar trys asmenys kaltinami bendrininkų grupe neteisėtai gaminę ir laikę naminius stipriuosius alkoholinius gėrimus kitoje Plungės rajone esančioje sodyboje. Pareigūnai šioje vietoje aptiko apie 396 litrus jau pagamintų naminių stipriųjų alkoholinių gėrimų, o 16 talpyklų – dar 2 310 litrų raugo.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad 2025 metų gegužę, policijai atvykus atlikti procesinių veiksmų į vieną iš Plungės rajone esančių sodybų, vienas iš kaltinamųjų nurodė kitam kaltinamajam išpilti rūsyje laikytą degtinę. Rūsyje kilo gaisras ir įvyko sprogimas, per kurį nukentėjo policijos pareigūnas. Jam nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas.
Dviem asmenims dėl šio įvykio pareikšti kaltinimai dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu, dėl ko galėjo nukentėti ir nukentėjo žmogus.
Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas ir dėl galimo po naminės degtinės gamybos likusių organinių atliekų išpylimo į aplinką. Atliekos rastos keliuose Plungės rajone esančiuose žemės sklypuose ir natūralioje pelkėje. Aplinkosaugininkai žalą aplinkai įvertino daugiau kaip 36 tūkst. eurų, tačiau vėliau nustatyta, kad atliekos suiro, aplinka natūraliai atsistatė, o ilgalaikių neigiamų padarinių nenustatyta. Nesurinkus pakankamai duomenų dėl didelės žalos aplinkai, ši ikiteisminio tyrimo dalis buvo nutraukta.
Pažymėtina, kad dar vieno asmens atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas ir užbaigtas anksčiau. Jam buvo inkriminuotas didelio kiekio naminės degtinės įsigijimas ir laikymas, turint tikslą dalį jos realizuoti. Nustatyta, kad 400 litrų naminės degtinės asmuo buvo paslėpęs miške. Asmeniui pripažinus kaltę, procesas buvo užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu.
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