Name aptikti du negyvi sutuoktiniai: mįslingo įvykio aplinkybės šokiravo gyventojus

Policija ir greitoji medicinos pagalba į Klaipėdos rajone esančius Dituvos sodus skubėjo vakare.
„Trečiadienį, apie 19.40 val., gauta informacija iš BPC, kad per kurčiųjų programėlę buvo gautas pranešimas“, – pasakojo Greitosios medicinos pagalbos Klaipėdos filialo direktorė Regina Pocienė.
Tarnybas į sodus iškvietė artimieji. Kaimynai pasakojo stebėję, kaip pareigūnai dirbo name, kuriame gyveno kurčnebylių šeima.
„Vakar vakare apie aštuntą greitoji buvo, dar viena mašina. Žiūriu – policijos mašina ir dar viena mašina. Šįryt buvo anūkėlė atvažiavusi, galvojau paklausinėti, bet nespėjau“, – pasakojo kaimynė.
Kaimynė teigė, kad tarnybos dirbo labai ilgai – mažiausiai penkias valandas. Name, skirtinguose kambariuose, buvo rasti du negyvi žmonės – sutuoktiniai: 65-erių metų moteris ir 68-erių vyras. Ant moters kūno pastebėtos smurto žymės. Iš kur jos atsirado, medikai nesiryžta spėti.
„Čia iš tikrųjų sudėtinga. Buvo matyti nubrozdinimų, pažeidimų, bet ar žmogus pats susižalojo, ar kitas sužalojo – tikrai negaliu šito pasakyti“, – aiškino R. Pocienė.
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Abiejų sutuoktinių mirtys kaimynus šokiravo.
„Šokas, tikrai šokas. Gyvenime nepagalvotum, kad čia galėtų taip įvykti tokie dalykai“, – kalbėjo kaimynas.
Dituviškiai sakė, kad šeima soduose gyveno jau seniai – kone nuo pat jų įkūrimo.
„Visada pasisveikins, mandagūs. Labai geri kaimynai, tik kalbėti sunkiau, kadangi jie tokie jau su kalba“, – pasakojo dituviškė.
Žmonės pasakojo, kad šeima buvo darbšti ir tvarkinga. Kad kiltų konfliktų, nei matė, nei girdėjo.
„Nematėm jokio smurto, jokių ašarų, nieko nesigirdėjo“, – tikino kaimynė.
Šalia Klaipėdos esantys Dituvos sodai – didžiausi Lietuvoje. Juose deklaruotas rekordinis skaičius gyventojų – apie 5 tūkstančius. Tačiau realiai gyvenančių gali būti dar daugiau.
„Žinokit, tikrai daug. Čia visų pažinoti neįmanoma. Jeigu nesusiduri tiesiogiai su problemomis... Bet čia nebūdavo jokių problemų, neteko susidurti“, – pasakojo sodų bendrijos pirmininko pavaduotojas Laimonas Zaleckis.
Sodų bendrijos pirmininko pavaduotojas sakė, kad panašios nelaimės retos ne tik jų soduose, bet ir visoje šalyje.
„Gaisrai – toks pagrindinis dalykas, bet tikrai nėra taip, kad mes kriminaluose skambėtume. Yra pakankamai ramu, žmonės prisižiūri. Jeigu mato svetimą gatvelėje, iškart klausia, kas ir kur“, – aiškino L. Zaleckis.
Teisėsaugininkai tragedijos aplinkybių nekomentuoja. Jie teigia laukiantys teismo medicinos ekspertų išvadų, kurios turėtų įvardyti tikslias sutuoktinių mirties priežastis.
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