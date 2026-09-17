 Mogiliovo gatvėje braižomi automobiliai

Mogiliovo gatvėje braižomi automobiliai

2026-09-17 15:24
Klaudija Audickaitė

Mogiliovo gatvėje gyvenantys vairuotojai raginami atidžiau apžiūrėti savo automobilius. Feisbuke vienas gyventojas pasidalijo nuotraukomis ir teiravosi, ar daugiau žmonių nepastebėjo, kad kažkas tyčia niokoja mašinas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Vandalizmas: aikštelėje pastebėta subraižytų automobilių.
Vandalizmas: aikštelėje pastebėta subraižytų automobilių. / Feisbuko grupės „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Viešoje grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“ gyventojo, nepaskelbusio savo pavardės, paviešintame įraše teigiama, kad Mogiliovo gatvėje buvo apgadinti du automobiliai.

Prie įrašo pridėtose nuotraukose matyti ant automobilių kėbulų atsiradę įbrėžimai.

Gyventojo teigimu, vienas automobilis po kelių valandų vėl sulaukė tokių „pagražinimų“. Todėl kilo įtarimas, jog kažkas sumanė mašinas subraižyti tyčia.

Kol kas neaišku, kas apgadino automobilius, bet tikimasi, kad tai bus išaiškinta.

Baudžiamojo kodekso 187 straipsnis numato, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
Mogiliovo gatvė
Klaipėda
braižomi automobiliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų