Lengvatikių nuostoliai – beveik 40 tūkst. eurų

2025-09-06 10:23
Daiva Janauskaitė

Nepaisant didžiulio srauto informacijos apie sukčių schemas, Klaipėdos apskrityje dažną dieną žmonės praranda dešimtis tūkstančių eurų. Penktadienį į policiją kreipėsi du nukentėjusieji, kurių patirta žala siekia beveik 40 tūkst. eurų. Abiem atvejais sukčiai su aukomis bendravo rusiškai.

Tądien po pietų į policijos komisariatą atėjo 85-erių senolis ir papasakojo, kad išvakarėse jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie apsimetė esantys banko ir policijos darbuotojais. Atrodo, kad apgavikai naudojo vieną iš gerai žinomų būdų apgauti auką ir senolis jais patikėjo.

Šis bendravimas baigėsi, kaip ir vylėsi nusikaltėliai – jų pasiųstam asmeniui pagyvenęs vyras padavė 11,5 tūkst. eurų ir tik vėliau suprato, kad buvo apgautas.

Kodėl jis į policiją kreipsi tik po dienos ir nebandė susisiekti su artimaisiais, kol buvo mulkinamas, policijos atstovai nepraneša, mat tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys.

Panašiu metu penktadienį į policijos komisariatą Palangoje atėjo 52 metų moteris ir papasakojo savo istoriją – ji prarado 28 tūkst. eurų.

Ji pranešė netekusi investuotų pinigų. Su nepažįstamais asmenimis, kalbėjusiais rusų kalba ir prisistačiusiais investavimo platformos darbuotojais bei policijos pareigūnais, ji bendravo nuo gegužės 5-osios, o rugsėjo 4-ąją suprato, kad investuotų ir užaugintų pinigų ji nematys, juos pasisavino sukčiai.

Abiem atvejais pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Panašu, kad lietuviškos žiniasklaidos informacija rusakalbių vis dar nepasiekia.

