Kretingos rajone degė medžio apdirbimo įmonės angaras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pranešimas apie Vydmantų kaimo Verslininkų gatvėje degantį apie 1 tūkst. kv. m užstatymo ploto medžio apdirbimo cechą gautas maždaug valanda po vidurnakčio.
Atvykus pajėgoms, angaras degė atvira liepsna, pastato viduje degė medienos ruošiniai. Buvo pasitelktas įmonės krautuvas konstrukcijų ardymui.
Gaisro metu sukrito didžioji dalis pastato stogo, išdegė viduje buvę ruošiniai, apdegė staklės, trys krautuvai. Taip pat nukentėjo priblokuoto statinio stogas, medienos ruošiniai.
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