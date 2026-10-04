Kretingoje liejosi kraujas

Tądien po 20 val. policininkai ir medikai skubėjo į Kęstučio gatvę. Buvo pranešta, kad vieno namo bute yra sužeista moteris, kurios gyvybei gresia pavojus.
Paaiškėjo, kad pranešėjas nemelavo,54 metų moteriai tikrai reikėjo pagalbos, ji buvo sužeista peiliu, medikai nusikaltimo auką skubiai išgabeno į ligoninę.
Pareigūnai sulaikė 57-erių įtariamąjį.
Pasak policijos pranešimo, incidentas įvyko išgertuvių metu. Ar nukentėjusioji ir įtariamasis susiję šeiminiais santykiais, kol kas nepranešama.
Policijos pareigūnai konstatavo sunkų abiejų apsvaigimą nuo alkoholio, moteriai nustatytas 3,21 prom., vyrui – 2,74 prom. girtumas.
Įtariamasis buvo išgabentas į areštinę, jo apklausa, veikiausiai, įvyks pirmadienį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Įtarimai gali keistis, tai priklausys nuo nukentėjusiosios sveikatos būklės.
Kretingos pareigūnai penktadienį vakare sulaikė 30-metį vyrą, kuris peiliu sužeidė du asmenis. Vienas jų nukentėjo netoli Kretingos, Padvariuose, kitas pačiame mieste. Įtariamasis taip pat buvo girtas.
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