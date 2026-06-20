 Kraupus incidentas: keturračiu važiavęs vaikas pateko po traktoriumi

Kraupus incidentas: keturračiu važiavęs vaikas pateko po traktoriumi

2026-06-20 13:13
ELTOS inf.

Šilutės rajone, Leitgirių kaime, šeštadienio rytą po judančiu traktoriumi palindo keturračiu važiavęs vaikas. 

<span>Kraupus incidentas: keturračiu važiavęs vaikas pateko po traktoriumi</span>
Kraupus incidentas: keturračiu važiavęs vaikas pateko po traktoriumi / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS, magnific.com nuotr.

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Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, pranešimas apie įvykį gautas 10.46 val. Anot jo, ugniagesiams panaudojus rankinį keltuvą, nepilnametis 11.07 val. buvo išlaisvintas ir perduotas medikams, kurie jį išvežė į gydymo įstaigą. 

Šiame straipsnyje:
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