Klaipėdos rajone aptikta kontrabandinių cigarečių slėptuvė: rūkalai galėjo būti atgabenti balionu

Teritorijoje rasta 7,5 tūkst. pakelių cigarečių – 6 tūkst. NZ su baltarusiškomis banderolėmis ir 1,5 tūkst. eurų „Winston Blue“ be banderolių. Tai didelė akcizais apmokestinamų, tačiau Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka nepaženklintų cigarečių siunta. Jos vertė viršija 35 tūkst. eurų, pranešė policija.
Šalia radinio sulaikytas 1983 m. gimęs to paties kaimo gyventojas. Jis sulaikytas 48 valandoms. Vyrui pradėtas ikiteisminis tyrimas, pranešė policija.
Pareigūnų dėmesį patraukė ne tik krovinio mastas, bet ir jo „įpakavimas“ – dauguma cigarečių buvo su Baltarusijos banderolėmis, o dėžės apvyniotos plėvele ir surištos virvėmis, labai panašiomis į tas, kurios naudojamos tvirtinti meteorologinius balionus.
Dėl šių aplinkybių neatmetama versija, kad cigaretės į Lietuvą galėjo būti gabenamos pasitelkiant balionus iš Baltarusijos pusės – tai pastaruoju metu dažnėjantis, tačiau pavojingas ir sunkiai prognozuojamas kontrabandos būdas.
