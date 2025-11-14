 Klaipėdos rajone aptikta kontrabandinių cigarečių slėptuvė: rūkalai galėjo būti atgabenti balionu

Klaipėdos rajone aptikta kontrabandinių cigarečių slėptuvė: rūkalai galėjo būti atgabenti balionu

2025-11-14 15:11
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Klaipėdos rajone, Pėžaičių kaime, aptiko kontrabandinių cigarečių slėptuvę. Manoma, kad šios cigaretės galėjo būti atgabentos meteorologiniu balionu.

Kontrabandinės cigaretės
Kontrabandinės cigaretės / Lietuvos policijos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Teritorijoje rasta 7,5 tūkst. pakelių cigarečių – 6 tūkst. NZ su baltarusiškomis banderolėmis ir 1,5 tūkst. eurų „Winston Blue“ be banderolių. Tai didelė akcizais apmokestinamų, tačiau Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka nepaženklintų cigarečių siunta. Jos vertė viršija 35 tūkst. eurų, pranešė policija.

Šalia radinio sulaikytas 1983 m. gimęs to paties kaimo gyventojas. Jis sulaikytas 48 valandoms. Vyrui pradėtas ikiteisminis tyrimas, pranešė policija.

Pareigūnų dėmesį patraukė ne tik krovinio mastas, bet ir jo „įpakavimas“ – dauguma cigarečių buvo su Baltarusijos banderolėmis, o dėžės apvyniotos plėvele ir surištos virvėmis, labai panašiomis į tas, kurios naudojamos tvirtinti meteorologinius balionus.

Dėl šių aplinkybių neatmetama versija, kad cigaretės į Lietuvą galėjo būti gabenamos pasitelkiant balionus iš Baltarusijos pusės – tai pastaruoju metu dažnėjantis, tačiau pavojingas ir sunkiai prognozuojamas kontrabandos būdas.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos rajonai
kontrabandinės cigaretės
Pėžaičių kaimas
Baudžiamasis kodeksas
baudžiamoji atsakomybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų