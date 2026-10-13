Klaipėdos gatvėse – neblaivūs vairuotojai

Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai patikras vykdė spalio 13 dieną.
Apie 7.25 val. Minijos ir Nendrių gatvių sankryžoje sustabdytai 1987 metais gimusiai „Audi“ vairuotojai nustatytas 2,37 promilės neblaivumas.
Toje pačioje vietoje apie 8.07 val. patikrintam 1989 metais gimusiam „Mercedes-Benz“ vairuotojui nustatytas 0,63 promilės neblaivumas. Dar po maždaug 40 minučių, apie 8.48 val., krovininį automobilį „Renault“ vairavusiam 1968 metais gimusiam vyrui nustatytas 0,33 promilės neblaivumas.
Pareigūnai taip pat nustatė, kad 1964 metais gimęs vyras, vairavęs automobilį „Toyota“ su priekaba, neturėjo teisės vairuoti tokio transporto priemonių junginio.
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