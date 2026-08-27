 Klaipėdos centre aidėjo šūviai: nusitaikyta į važiuojantį „VW Polo“

Klaipėdos centre aidėjo šūviai: nusitaikyta į važiuojantį „VW Polo“

2026-08-27 11:08
Asta Aleksėjūnaitė

Uostamiesčio teisėsauga ieško asmens, kuris trečiadienio vakarą šovė į I. Kanto gatve važiuojantį automobilį.

<span>Klaipėdos centre aidėjo šūviai: nusitaikyta į važiuojantį „VW Polo“</span>
Klaipėdos centre aidėjo šūviai: nusitaikyta į važiuojantį „VW Polo“ / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

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Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai nurodė, jog šauta į važiuojantį automobilį, pataikyta į kėbulą.

„Mums pateiktoje informacijoje nurodyta, jog padaryti automobilio apgadinimai, daugiau informacijos neturime. Įvykio aplinkybės tikslinamos“, – incidentą komentavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė.

Pareiškimą policijai parašė 1993 metais gimusi klaipėdietė. Moteris nurodė, trečiadienį, 19.45 val., I. Kanto g., į jos automobilį „Volkswagen Polo“ šauta.

Įtariama, kad šauta iš orinio ginklo. Savininkė nurodė, kad yra apgadintas automobilis.

Policija pradėjo viešosios tvarkos pažeidimo tyrimą Baudžiamojo kodekso 284 str.

Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Tai ne pirmas kartas, kai policijai panešta apie keistus šūvius pačiame miesto centre.

Prieš keletą metų du praeiviai buvo pranešę policijai, kad į juos centrinėje miesto gatvėje kažkas šovė iš orinio ginklo.

Taikos prospekte taip pat būta tokių incidentų.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
šūvis į automobilį
vw polo
I. Kanto gatvė

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