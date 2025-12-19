Klaipėdos apskrityje – pas keturis vyrus rasta augalinės kilmės narkotinių medžiagų

Trys vyrai apieškoti Klaipėdoje
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos departamento (VPK) duomenimis, gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 19.20 val. Klaipėdoje, Bandužių gatvėje, sustabdžius automobilį „Nissan“, 33-ejų vyras iššoko iš automobilio ir bandė šalintis. Automobilio salone rasta augalinės kilmės, kaip įtariama, narkotinės medžiagos. Apžiūrint 48-erių automobilio vairuotoją Klaipėdos apskrities VPK patalpose, rastas buteliukas su, kaip manoma, augalinės kilmės narkotine medžiaga. Vyrai sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Dar vienas vyras apieškotas apie 19.22 val. ties Herkaus Manto g. ir Parko g. sankryža. Pas aštuoniolikmetį vaikiną rasta suktinė.
Kretingos rajone – rastas maišelis
Gruodžio 19 d. apie 00.20 val. Kretingos rajone, Grūšlaukės kaime, viešoje vietoje, pas aštuoniolikmetį vaikiną rastas maišelis su augalinės kilmės, kaip įtariama, narkotine medžiaga.
Visais minėtais atvejais pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
