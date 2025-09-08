Klaipėdos apskrities kelių policija per savaitę nustatė 11 neblaivių vairuotojų

Priemonės pareigūnai vykdė Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, Kretingos rajone, Plungės rajone, Rietavo savivaldybėje, Skuodo rajone, Palangos miesto savivaldybėje ir Neringos savivaldybėje. Viso šių priemonių metu nustatyta net vienuolika neblaivių vairuotojų.
Rugsėjo 1 d. apie 7.14 val. Klaipėdos mieste, Simonaitytės g., sustabdyta 1973 m. gimusi „Opel“ automobilio vairuotoja, kuriai nustatytas 0,58 prom. neblaivumas. Tą pačią dieną apie 7.20 val. Klaipėdoje, Simonaitytės g., sustabdytas 1975 m. gimęs automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojas, kuriam nustatytas 1,12 prom. neblaivumas.
Taip pat rugsėjo 1 d. apie 23.07 val. Klaipėdoje, Baltijos pr., 1992 m. gimusiam automobilio „Tesla“ vairuotojui nustatytas 0,82 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 2 d. apie 20.37 val. Klaipėdos mieste, Girulių pl., sustabdytas 1960 m. gimęs automobilio „Opel“ (taksi automobilio) vairuotojas, kuriam nustatytas 0,09 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 3 d. apie 23.07 val. Palangoje, Vytauto g., sustabdytas automobilis „Mercedes Benz“, kurio 1990 m. gimusiai vairuotojai, nustatytas 0,75 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 6 d. apie 20.26 val. Klaipėdos mieste, Vingio g., sustabdytas 1984 m. gimęs „Toyota“ vairuotojas, kuriam nustatytas 0,70 prom. neblaivumas. Tą pačią dieną, apie 17.50 val. Klaipėdos mieste, Klemiškės g., sustabdyta 1988 m. gimusi automobilio „Toyota“ vairuotoja, kuriai nustatytas 0,59 prom. neblaivumas. Rugsėjo 6 d. apie 14.16 val. Klaipėdoje, Taikos pr., sustabdytas automobilis „Mercedes Benz“, kurio 1991 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 0,71 prom. neblaivumas. Tą pačią dieną, apie 17.56 val., Klaipėdoje, Klemiškės g., 1973 m. gimusiam automobilio „Peugeot“ vairuotojui nustatytas 0,46 prom. neblaivumas. Rugsėjo 6 d. apie 14.12 val. Klaipėdos mieste, Rūtų g., 1973 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,49 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 7 d. apie 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Ketvergių kaime, 1960 m. gimusiai automobilio „Opel“ vairuotojai nustatytas 0,78 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 2 d. apie 17.18 val. Gargžduose, Klaipėdos g., sustabdytas automobilis „Volkswagen“, kurį vairavo 1958 m. gimęs vyras. Nustatyta, kad asmuo neturi teisės vairuoti, kadangi teisė vairuoti yra atimta.
