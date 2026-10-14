Klaipėdoje vyro vairuojama „Toyota“ partrenkė pėsčiąjį

Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko apie 7.05 val. Smiltelės gatvės ir Šilutės plento
sankryžoje.
Pirminiais duomenimis, 1957 metais gimęs vyras, vairuodamas
automobilį „Toyota“, partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusį 1971 m. gimusį
vyrą.
Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų perduotas medikams.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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