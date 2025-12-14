 Klaipėdoje vyras pistoletu grasino baro lankytojams

2025-12-14 11:10
ELTOS inf.

Klaipėdoje šeštadienio rytą vyras prie baro šaunamuoju ginklu grasino žmonėms, pranešė policija.

Klaipėdoje vyras pistoletu grasino baro lankytojams / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos departamento duomenimis, apie 7.30 val. uostamiesčio Naujojo Sodo gatvėje, lauke prie baro, vyras, laikydamas daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą, nukreipė jį į baro lankytojus ir iš įvykio vietos pasišalino.

1984 m. gimusiam įtariamajam nustatytas 2,35 prom. neblaivumas. Pas jį rastas ir paimtas pneumatinis pistoletas „Glock 17“, vyras uždarytas į areštinę.

Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

