 Klaipėdoje mersedesas taranavo stulpą

Klaipėdoje mersedesas taranavo stulpą

2026-08-29 11:52 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienio rytą skaudi nelaimė nutiko „Mercedes-Benz“ vairuotojui. Praeiviai užfiksavo sudaužytą automobilį Naujojo Sodo ir Naujosios Uosto gatvių sankryžoje.

<span>Klaipėdoje mersedesas taranavo stulpą</span>
Klaipėdoje mersedesas taranavo stulpą / Feisbuko paskyros „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

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Automobilis važiavo Senamiesčio link, tačiau atsitrenkė į šviesoforo stulpą.

Gali būti, kad automobilis skriejo nemažu greičiu, nes nuo smūgio viena mašinos detalė nulėkė kelis metrus į priekį. Ji tebesimėtė ant šaligatvio.

Po smūgio iššovė mašinos saugos pagalvės, ant gatvės pasipylė automobilio skysčiai.

Šalia mašinos užfiksuotas padėtas maišas, gali būti, kad tai – smėlis ar kita biri medžiaga. Veikiausiai bandyta neutralizuoti išsiliejusius skysčius.

Mašinos vairuotojui teks atlyginti žalą miestui, po smūgio nulūžo šviesoforo įrangos dalis.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Mercedes-Benz
avarija LT
eismo nelaimė
taranavo stulpą

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