 Klaipėdoje kilus gaisrui biure, iš pastato evakavosi apie 200 žmonių

Klaipėdoje kilus gaisrui biure, iš pastato evakavosi apie 200 žmonių

2026-10-14 09:39
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdoje antradienį kilo gaisras septynių aukštų biure, pranešė ugniagesiai.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 9.06 val. pranešta, kad Klaipėdoje, Šilutės plente, septynių aukštų biurų paskirties pastato trečiame aukšte iš sanitarinio mazgo rūksta dūmai.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, patalpos buvo uždūmintos. Atliekant žvalgybą, ketvirtojo aukšto tualeto patalpoje buvo nuardyta lubų apdaila. Nustatyta, kad dėl trumpojo elektros laidų jungimo buvo užsidegęs šildymo-šaldymo kondicionieriaus vidus. Ištirpo prietaiso laidai, apdegė plastmasinės dalys, ištekėjo darbinis skystis.

Iš pastato savarankiškai evakavosi apie 200 žmonių.

Patalpos išvėdintos, pastate suveikė priešgaisrinė signalizacija.

Šiame straipsnyje:
svilo
evakuacija
ugniagesiai
biuras
žmonės
šilutės plentas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų