 Klaipėdoje buitinėmis nuotekomis užterštas Malūno tvenkinys

Klaipėdoje buitinėmis nuotekomis užterštas Malūno tvenkinys

2026-10-15 09:59
ELTOS inf.

Uostamiestyje iš daugiabučio į Malūno tvenkinį pateko buitinės nuotekos. Aplinkosaugininkai skaičiuoja, kad aplinkai padaryta žala siekia 10,4 tūkst. eurų.

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Aplinkos apsauga
Aplinkos apsauga / Ž. Gedvilos/ ELTOS nuotr.

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Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), šių metų birželį Klaipėdos aplinkosaugininkai sulaukė pranešimo dėl įtariamo buitinių nuotekų išleidimo į aplinką iš daugiabučio namo Mokyklos gatvėje.

Neplaninį patikrinimą atlikę aplinkosaugos pareigūnai nustatė netinkamai įrengtus namo lietaus ir buitinių nuotekų tinklus. Jais buitinės nuotekos pateko į bendrovės „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus, iš kurių buvo išleidžiamos į Malūno tvenkinį.

Daugiabučio namo administratoriui buvo įteiktas privalomasis nurodymas nedelsiant nutraukti buitinių nuotekų išleidimą į paviršinių nuotekų tinklus. Anot departamento, administratorius nurodymą įvykdė – tarša buvo nutraukta.

Už neteisėtai į aplinką išleistas buitines nuotekas apskaičiuota 10 425 eurų žala aplinkai. Daugiabučio namo administratoriui pasiūlyta ją atlyginti geranoriškai.

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