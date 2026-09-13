Klaipėdoje atvira liepsna degė butas

Anot BPC, 16 val. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Reikjaviko gatvėje, atvira liepsna dega butas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Eltai nurodė, kad gaisro metu apdegė moteris, ji išvežta į gydymo įstaiga.
Viso daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai buvo evakuoti.
Gaisras, kilęs ketvirtame namo aukšte esančiame bute, yra užgesintas.
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