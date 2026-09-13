 Klaipėdoje atvira liepsna degė butas

Klaipėdoje atvira liepsna degė butas

– į ligoninę išvežta apdegusi moteris
2026-09-13 16:48
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdoje sekmadienį bute kilo gaisras, pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC).

Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / S. Lisausko/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Anot BPC, 16 val. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Reikjaviko gatvėje, atvira liepsna dega butas.

Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Eltai nurodė, kad gaisro metu apdegė moteris, ji išvežta į gydymo įstaiga.

Viso daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai buvo evakuoti.

Gaisras, kilęs ketvirtame namo aukšte esančiame bute, yra užgesintas.

Šiame straipsnyje:
gaisras
dega butas
atvira liepsna
ugniagesiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų