Klaipėdoje – akiplėšiškas furgono vairuotojo manevras: nustebino reakcijos socialiniuose tinkluose

Įraše matyti, kaip baltas furgonas išsuka iš prekybos centro automobilių aikštelės ir, nepaisydamas raudono šviesoforo signalo, įvažiuoja į sankryžą.
Nors, atrodytų, tokie Kelių eismo taisyklių pažeidimai visuomet sulaukia pasmerkimo, šįkart komentaruose kilo visai kitokia diskusija. Dalis internautų pyktį reiškė ne pažeidimą padariusiam, o jį filmavusiam automobilio vairuotojui, vadindami jį „kameristu“.
Vis dėlto, tokių situacijų paviešinimas gali prisidėti prie saugumo keliuose didinimo ir priminti, jog degant raudonam šviesoforo signalui – privaloma sustoti.
Policijos pareigūnai ne kartą yra akcentavę, kad važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui yra vienas rimčiausių pažeidimų, už kurį gresia piniginė bauda nuo 60 iki 90 eurų ir teisės vairuoti atėmimas.
