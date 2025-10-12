 Klaipėdietis banko sąskaitoje pasigedo 10 tūkst. eurų

Klaipėdietis banko sąskaitoje pasigedo 10 tūkst. eurų

2025-10-12 11:44 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienį į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 1959 m. gimęs vyras, kuris nurodė, kad penktadienį pastebėjo, jog iš jo banko sąskaitos dingo pinigai. 

Klaipėdietis banko sąskaitoje pasigedo 10 tūkst. eurų
Klaipėdietis banko sąskaitoje pasigedo 10 tūkst. eurų / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų