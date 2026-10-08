 Klaipėdiečiui – kaltinimai disponavus keliais šimtais gramų kanapių, hašišo

Klaipėdiečiui – kaltinimai disponavus keliais šimtais gramų kanapių, hašišo

2026-10-08 13:49 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos apygardos teismui perduotoje nagrinėti baudžiamojoje byloje Klaipėdos gyventojas kaltinamas disponavęs keliais šimtais gramų kanapių bei jų dervos.

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<span>Klaipėdiečiui – kaltinimai disponavus keliais šimtais gramų kanapių, hašišo</span>
Klaipėdiečiui – kaltinimai disponavus keliais šimtais gramų kanapių, hašišo / Asociatyvi policijos nuotr.

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Kaltinimai disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų pateikti 41 metų klaipėdiečiui, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Jos duomenimis, balandį teisėsaugai iš gyventojų gavus informacijos apie Klaipėdos daugiabutyje galimai vykdomą nelegalią veiklą, susijusią su narkotikais, buvo nuspręsta atlikti patikrinimą.

Nurodytu adresu atvykusiems policininkams įtarimų sukėlė iš kaltinamojo buto sklindantis specifinis galimai augalinės kilmės narkotinės medžiagos kvapas.

Patikrinus vyro gyvenamąją vietą, rasti neteisėtai laikomi 164 gramai kanapių dervos, 356 gramai kanapių antžeminių dalių ir 0,031 gramo mišinio, kurio sudėtyje yra tetrahidrokanabinolio.

Klaipėdiečiui pateikti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo narkotikais su tikslu juos platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotikų. Už tai pagal Baudžiamąjį kodeksą gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki 15 metų.

Šiame straipsnyje:
klaipėdietis
kanapės
Hašišas
disponavimas narkotikais

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