Keliuose – net 832 pažeidimai

Vairavo neblaivios moterys
Rugsėjo 21–27 dienas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai skyrė eismo dalyvių kontroliavimui uostamiestyje ir apskrities keliuose.
Per savaitę nustatyta 11 neblaivių automobilių vairuotojų. Daugiausiai neblaiviųjų pareigūnai užfiksavo rugsėjo 26–27 dienomis.
Rugsėjo 21 dieną 21.40 val. Klaipėdoje, Vingio gatvėje, sustabdytam 1995 metais gimusiam „Lexus“ vairuotojui nustatytas 0,58 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 22 dieną apie 7.44 val. Klaipėdos rajone, krašto kelyje Klaipėda–Kretinga, 1975 metais gimusiam „Toyota“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 24 dieną apie 23.26 val. Klaipėdos rajone, magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, sustabdytam 1989 metais gimusiam „Mercedes-Benz“ vairuotojui nustatytas 0,96 prom. neblaivumas. Tą pačią dieną 20.10 val. Klaipėdoje, Bangų ir Kooperacijos gatvių sankryžoje, 1990 metais gimusiai BMW vairuotojai nustatytas 0,46 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 26-ąją Šilutės pl., apie 7.55 val. sustabdytai 1985 metais gimusiai „Ford Kuga“ vairuotojai nustatytas 0,72 prom. neblaivumas, apie 7.54 val. patikrintam 1995 metais gimusiam „Audi“ vairuotojui – 0,77 prom., o apie 8.35 val. 1970 metais gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,44 prom. neblaivumas.
Įkliuvo ir dviratininkas
Rugsėjo 27 dieną 08.41 val., kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 1996 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,64 prom. neblaivumas, 08.55 val. ten pat patikrintam 1975 m. gimusiam automobilio „Opel“ vairuotojui – 0,5 prom., 08.17 val., 1969 m. gimusiam „Chevrolet“ vairuotojui – 0,41 prom., o 10.31 val. krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė sustabdytam 1982 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui – 0,65 prom. neblaivumas.
Atsakomybės neišvengs ir vienas neblaivus dviratininkas.
Rugsėjo 19 dieną apie 15.50 val. Klaipėdos rajone, Derceklių kaime, 1975 metais gimusiam dviratininkui nustatyta net 2,46 prom.
Važiavo be šalmų
Neblaivūs eismo dalyviai – tik dalis per savaitę nustatytų pažeidimų.
Pareigūnai nustatė, kad 7 vairuotojai transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
Dar 52 vairuotojai vairuodami neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais. 43 vairuotojai nepraleido pėsčiųjų, o 34 vairuotojai ir 16 keleivių važiavo neprisisegę saugos diržų – jais „neprisegtas“ vežtas ir vienas vaikas.
Pareigūnams teko fiksuoti ir pažeidimus, susijusius su elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis – 11 asmenų jomis važiavo be saugos šalmų.
Didelę dalį savaitės statistikos sudaro greičio viršijimo atvejai. Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuota 612, kitomis priemonėmis – dar 17 leistino greičio viršijimo atvejų.
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