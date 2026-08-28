Kelių chuligano nesustabdė net stulpas

Vaizdo medžiaga, kurioje matyti transporto priemonės smūgis, atsidūrė feisbuko grupėje „Reidas TV“.
„Derceklių kaimo istorijos. Dėmesio į ekraną dešinėje ir viršuje. „Peugeot 308” atbulas įskrieja į gatvelę, kala į stulpą ir pabėga. Pežo garsas – kaip drono. Policija – informuota, niekšus suras“, – rašoma socialiniame tinkle.
Vaizdo medžiagą peržiūrėję internautai pasiskirstė į dvi stovyklas. „Arba nuriedėjo be vairuotojo, arba vairuotojas telefone sėdėjo... Gerai, kad čia stulpas buvo, o ne žmogus...“ – galimas versijas spėjo vyras.
Tuo tarpu, kiti vairuotojo manevrus įvertino pasitelkdami ironiją: „Jei nebuvo išlipęs pasižiūrėt, tai, vadinasi, nepajautė smūgio. Tokiu atveju, to negalima vertinti kaip pabėgimo iš įvykio vietos“, – šmaikščiai svarstė kitas.
Tačiau tuoj pat sulaukė atkirčio: „Jeigu tokio smūgio nejunti, tai vairuotojo pažymėjimas – nereikalingas“, – rėžė dar vienas internautas.
„Parazitai! Pristato visokių stulpų – negalima ramiai šaligatviais pasivėžinti. Tai va, dėl ko elektra dingo. O jūs – uraganas, viesulas...“ – paslėpto kandumo chuliganiškam vairuotojui negailėjo kiti.
Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 550 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 750 iki vieno tūkstančio eurų.
Naujausi komentarai