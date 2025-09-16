Per keletą minučių pareigūnams įkliuvo net trys neblaivūs vairuotojai

Pirmadienio rytą Minijos gatvėje įkliuvo net trys girti vairuotojai.
Apie 8.55 val. sustabdytas automobilis „Audi“, kurį vairavo 1976 m. gimęs vyras, jam nustatytas 0,56 prom. neblaivumas.
Apie 8.45 val. sustabdyta 1973 m. gimusi automobilio „Volkswagen“ vairuotoja, kuriai nustatytas 0,44 prom. neblaivumas.
O apie 9.02 val. sustabdytas 1968 m. gimęs krovininio automobilio „Volvo“ vairuotojas, kuriam nustatytas 1,21 prom. neblaivumas.
Dar du iš patikrintų vairuotojų neturėjo teisės vairuoti transporto priemonių – apie 8.10 val. Klaipėdoje, H. Manto g., sustabdytas automobilis „Volvo“, kurį vairavo 1977 m. gimęs vyras. Nustatyta, kad vyras vairavo transporto priemonę neturėdamas tam teisės, kai teisė vairuoti yra atimta. Tuo tarpu apie 12.50 val. Klaipėdos rajone, magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 274 kilometre, sustabdytas automobilis „Renault“, kurį vairavo 1994 m. gimęs vyras. Jis transporto priemonių junginį vairavo neturėdamas teisės vairuoti.
Priemonės metu nustatyti septyni pažeidimai dėl draudžiamojo kelio ženklo Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“.
Anot policijos, gyventojai ne kartą skundėsi dėl krovininių automobilių eismo Minijos g. atkarpoje – tarp Baltijos prospekto ir Kalnupės gatvės. Atsižvelgiant į tai, pareigūnai periodiškai organizuoja kontrolės priemones, siekiant užtikrinti eismo tvarką ir gyventojų saugumą.
Kelių policijos pareigūnai užtikrino, kad šių pažeidimų kontrolė ir toliau bus aktyviai vykdoma.
