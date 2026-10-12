Kanapės automobilyje nuvedė prie dar didesnio radinio

Praeitą savaitę Šilalėje ir Šilutėje policija aptiko 7 kilogramus kanapių. Dalis kvaišalų buvo rasta automobilyje, vėliau daugiau narkotikų aptikta bute.
Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienio vakarą, apie 19.25 val., Šilalėje, Rytinio Kelio gatvėje, sustabdytas automobilis „VW Passat“, kurį vairavo vyras (gim. 2003 m.) bei kartu važiavo vyras (gim. 1998 m.).
Patikrinus automobilį, daiktadėžėje rastos dvi veido kaukės. Tačiau tikrasis radinys pareigūnų laukė bagažinėje. Po atsarginiu ratu pareigūnai aptiko plastikinį maišelį su, kaip įtariama, kanapėmis. Paaiškėjo, kad ir pats atsarginis ratas nebuvo toks jau „nekaltas“ – jį išmontavus viduje rastas dar vienas maišelis su galimai narkotine medžiaga.
Bendras automobilyje aptiktų ir paimtų galimai narkotinių medžiagų kiekis – daugiau nei 2 kilogramai.
Ją sulaikytieji galimai įsigijo iš vyro (gim. 1994 m.).
Toliau tikslinant aplinkybes, pareigūnų pėdsakai nuvedė į Šilutę. Įtariama, kad vyrai medžiagas galėjo įsigyti iš 1994 m. gimusio vyro.
Dar tą patį vakarą, apie 22.30 val., Šilutėje atlikta krata bute. Čia pareigūnų laukė dar didesnis radinys – daugiau nei 5 kilogramai augalinės kilmės medžiagos, įtariama, kanapių.
1994 m. gimusiam vyrui paskirtas suėmimas 3 mėnesiams. Kitiems dviem vyrams skirtas dokumentų paėmimas ir įpareigojimas periodiškai registruotis, pranešė Tauragės apskrities policija.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelio kiekio disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti bei dėl labai didelio kiekio disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti.
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