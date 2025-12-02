 Ištroškęs vyras Klaipėdoje įsibrovė į užkandinę

2025-12-02 12:56
Daiva Janauskaitė

Kaimynų atidumas ir neabejingas požiūris į vykdomą nusikaltimą lėmė, kad nuostolių maitinimo įstaigai pridaręs vyras buvo sulaikytas įvykio vietoje.

Priemonės: pareigūnams neretai tenka įvykio vietoje nutvertus įtariamuosius surakinti antrankiais. / Vytauto Petriko nuotr.

Pačioje Mažojo Kaimelio gatvės pradžioje yra kartvelų maisto užkandinė, mėgstama ne tik aplinkinių gatvių gyventojų.

Darbo dienomis ši įstaiga dirba iki 21 valandos, bet pirmadienį žmonės prie jos būriavosi jau po 23 valandos. Mat triukšmą sukėlė įsibrovėlis.

Greta gyvenantys žmonės išgirdo trenksmą ir dūžtančių stiklų garsą.

Tą pat akimirką apie grėsmingus garsus buvo pranešta policijai, o pilietiški kaimynai išskubėjo prie užkandinės ir pamatė vyrą su keliais iš užkandinės pagrobtų gėrimų buteliais.

Žmonės sulaikė įtariamąjį ir perdavė jį netrukus atskubėjusiems policininkams.

Pareigūnai prie užkandinės pamatė 29-erių vyrą, jo rankos buvo kruvinos, ant žemės stovėjo keli buteliai gėrimų. Neteko abejoti, kaip jie atsirado šioje vietoje, mat buteliai taip pat buvo sukruvinti.

Gali būti, kad įtariamasis dauždamas užkandinės langą malka ir besibraudamas į vidų susižeidė rankas.

Šis asmuo policijai gerai žinomas, jis jau ne kartą turėjo reikalų su teisėsauga, buvo baudžiamas už svetimo turto sugadinimą bei vagystes.

Antradienio naktį šis vyras praleido policijos komisariato areštinėje.

Vakar policijos tyrėjai bendravo su juo apklausdami kaip įtariamąjį vagystės ikiteisminiame tyrime.

