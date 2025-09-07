 Įsibrovimas uostamiestyje: sulaužė žaliuzes, sudaužė indus

2025-09-07 10:18
Daiva Janauskaitė

Uostamiesčio policijos pareigūnai ankstų šeštadienio rytą sulaikė ir į areštinę uždarė įtariamą vagyste asmenį.

Įsibrovimas uostamiestyje: sulaužė žaliuzes, sudaužė indus / asociatyvi Freepik.com nuotr.

Signalizacija J. Zauerveino gatvėje esančioje prekybos įmonėje suveikė 5.22 valandą.

Pareigūnai pamatė sulaužytas apsaugines žaliuzes, buvo akivaizdu, kad kažkas įsibrovė vidun.

Prekyba besiverčiančios įmonės patalpose buvo sudaužyti indai, įsibrauta į kasą.

Vėliau paaiškėjo, kad iš jos dingo 50 eurų.

Kokiu būdu nustatyta, kaip galėjo atrodyti nusikaltėlis, nepranešama, apie tai galima tik spėlioti.

Pareigūnai ėmėsi sekti karštais pėdsakais ir netrukus sulaikė 29 metų vyrą.

Kol jo kaltė neįrodyta, jis vadinamas įtariamuoju.

Šis asmuo uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis vagystės tyrimas, aktyvesni nusikaltimo tyrimo veiksmai vyks pirmadienį.

Šiame straipsnyje:
Sulaužė žaliuzes
sudaužė indus
įsibrovimas
policija
vagystė

