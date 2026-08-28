 Įsibrovę į laivą Klaipėdoje jį apgadino ir apvogė

Įsibrovę į laivą Klaipėdoje jį apgadino ir apvogė

2026-08-28 10:19
BNS inf.

Klaipėdoje į laivą patekę įsibrovėliai sugadino grindų dangą ir įrangą bei pasisavino gėrimų, penktadienį pranešė policija.

<span>Įsibrovę į laivą Klaipėdoje jį apgadino ir apvogė</span>
Įsibrovę į laivą Klaipėdoje jį apgadino ir apvogė / Asociatyvi magnific nuotr.

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Anot Klaipėdos apskrities pareigūnų, apie incidentą Priešpilio gatvėje pranešta ketvirtadienį. Padaryta žala siekia apie 3130 eurų.

Pradėtas turto sunaikinimo ar sugadinimo tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
laivas
gėrimai
apiplėšimas

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