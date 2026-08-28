Įsibrovę į laivą Klaipėdoje jį apgadino ir apvogė

Anot Klaipėdos apskrities pareigūnų, apie incidentą Priešpilio gatvėje pranešta ketvirtadienį. Padaryta žala siekia apie 3130 eurų.
Pradėtas turto sunaikinimo ar sugadinimo tyrimas.
Klaipėdoje į laivą patekę įsibrovėliai sugadino grindų dangą ir įrangą bei pasisavino gėrimų, penktadienį pranešė policija.
Anot Klaipėdos apskrities pareigūnų, apie incidentą Priešpilio gatvėje pranešta ketvirtadienį. Padaryta žala siekia apie 3130 eurų.
Pradėtas turto sunaikinimo ar sugadinimo tyrimas.
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