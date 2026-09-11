 Į namą – gartraukio ir kaitlenčių

Į namą – gartraukio ir kaitlenčių

2026-09-11 13:35
Klaudija Audickaitė

Peskojų kaime iš gyvenamojo namo dingo ne vienas daiktas. Tarp pavogtų daiktų – net dvi skirtingų gamintojų kaitlentės, gartraukis, garso kolonėlė, benzininė žoliapjovė, vaizdo stebėjimo kamera, taip pat automobilio dokumentai, rakteliai ir valstybiniai numeriai.

Vagystė: iš namų dingo įvairių buities daiktų, tarp jų – dvi kaitlentės, gartraukis, garso kolonėlė, žoliapjovė bei vaizdo stebėjimo kamera.
Vagystė: iš namų dingo įvairių buities daiktų, tarp jų – dvi kaitlentės, gartraukis, garso kolonėlė, žoliapjovė bei vaizdo stebėjimo kamera. / „Shutterstock“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdos rajone, Peskojų kaime, įvykusią vagystę policija užregistravo rugsėjo 10 dieną. Pareiškimas tądien gautas 15.51 val.

Pranešta, kad iš namų buvo pavogta „Miele“ kaitlentė, „Samsung“ garso kolonėlė, „AEG“ kaitlentė, benzininė „Alko“ žoliapjovė, vaizdo stebėjimo kamera ir „Smeg“ gartraukis.

Vagys taip pat išsinešė automobilio „Ford“ valstybinius numerius, dokumentus ir raktelius.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio atstovai dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį.

Policija nurodė, kad įvykio aplinkybės šiuo metu tikslinamos. Kol kas daugiau informacijos apie įvykio aplinkybes pareigūnai neturi – tyrimas tęsiamas.

Baudžiamojo kodekso 178 straipsnyje numatyta atsakomybė už svetimo turto pagrobimą.

Tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Šiame straipsnyje:
vagys
vagystė
gartraukis
kaitlentė
policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų