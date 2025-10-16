 Į mokymo centrą įsiveržęs vyras grasino mokiniams ir mokytojui

2025-10-16 09:46
BNS inf.

Uostamiestyje, J. Janonio gatvėje, trečiadienį mokymo centre vykstant pamokai į patalpą įsiveržė vyras, kuris keikėsi, grasino mokiniams ir mokytojui, ketvirtadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Į mokymo centrą įsiveržęs vyras grasino mokiniams ir mokytojui / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

