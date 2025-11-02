Į klaipėdiečių namus braunasi vagilės

Policijos skelbiamuose kriminalinių įvykių pranešimuose dažną dieną pranešama apie apvogtus senolius, kurie įsileido į namus nepažįstamas moteris ir prarado namuose laikytus pinigus.
Pareigūnai dažniausiai praneša tik esmę – kurioje gatvėje įvykdytas nusikaltimas, kiek pinigų pavogta.
Tačiau esminis klausimas – kaip vagilės įkalba senolius atverti joms savo namų duris – paprastai neatskleidžiamas.
Klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose dalijasi šiomis detalėmis, nes nukentėjusieji asmenys yra jų kaimynai, artimieji ar net giminaičiai.
Vienas pastarųjų atvejų – kai 80-metė pensininkė Šiaulių gatvėje dienos metu įsileido nepažįstamą moterį, o kai ji išėjo, pasigedo 700 eurų.
Kažkas panašaus galėjo atsitikti ir Debreceno gatvėje gyvenančiai senolei, kuri įsileido į savo namus nematytą moterį.
Ši įtikino klaipėdietę esanti jos nauja kaimynė ir norinti susipažinti. Po šios „pažinties“ moteris taip pat pasigedo santaupų.
Kitais panašiais atvejais nukentėjusieji praneša, kad vagilės veikia dviese, kol viena kalbina auką, kita įsėlina į butą ir nesunkiai randa santaupas. Mat pagyvenę žmonės dažniausiai laiko pinigus tose pačiose vietose: viršutinių rūbų kišenėse, spintose po švariais skalbiniais, spintelėse, stalčiuose, dėžutėse ar indeliuose.
Policijos pareigūnai ne kartą skelbė, o ir klaipėdiečiai pastebėjo, kad vagilės yra tamsesnio gymio, viena stambesnio kūno sudėjimo, kita lieknesnė.
Prieš skambindamos į butų duris jos patikrina, ar jos užrakintos.
Kalbindamos pagyvenusius žmones daugiabučių namų kiemuose jos klausia, kaip rasti kelią į turgų ar kitų banalių klausimų, kuriais tikisi pradėti kalbą su senoliais, o paskui ir įsiprašyti į jų namus.
Šiaurinėje miesto pusėje gyvenantys žmonės liudijo, kad neprašyti svečiai tikrino duris gilią naktį. Namo gyventojai pastebėjo, kad rankenas spaudė moteris, o laiptinės apačioje jos laukė bendrininkas.
Svarbiausia žinutė, kurią klaipėdiečiai stengiasi perduoti vieni kitiems – saugoti savo senyvus artimuosius, įtikinti juos niekam neatidaryti durų ir akylai stebėti aplinką, o pamačius įtartinus asmenis, nesidrovėti apie tai pranešti policijai.
