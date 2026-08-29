Į autobusų stotį – su ginklu ir narkotikais

Penktadienį, apie 14 val., Tauragėje, Dariaus ir Girėno gatvėje esančioje autobusų stoties teritorijoje policijos pareigūnai pas jaunuolį apžiūros metu rado plastikinį maišelį su jo viduje esančia baltos spalvos, kaip įtariama, narkotine medžiaga.
Pas pilietį policininkai taip pat aptiko pistoletą „Glock“ su 12 vnt. šratinių šovinių.
2008 metais gimęs jaunuolis – sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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