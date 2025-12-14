Dvi klaipėdietės spruko nuo iškrypėlio

Mergina, nenorėjusi viešinti savo asmens duomenų, apie įtartiną tipą parašė feisbuko grupėje „Žvejybos uosto rajono kaimynai“.
„Sėdėjome stotelėje, kai prie mūsų priėjo nepažįstamas vyras. Jis elgėsi labai įtartinai — žiūrėjo į mus nuo galvos iki kojų, kvietė eiti pas save į namus ir „lipo“ prie mūsų taip, kad atrodė kaip galbūt pavojingas, pedofilinio tipo elgesį rodantis asmuo. Ir dar, už stotelės kelnes nusimovinėjo, po to vėl prie mūsų priėjo. Atsitraukėme kuo toliau nuo jo“, – pasakojo klaipėdietė.
Ji taip pat pateikė vyriškio aprašymą, nurodydama, kad jis yra aukštas, rudų plaukų, avėjo rudus batus, džinsines kelnes.
„Deja, nespėjome jo nufotografuoti. Kai įlipome į autobusą, jis tik tada atsitraukė. Būkite atsargūs šioje vietoje ir, jei kas nors nutiks panašiai, nedelsiant kreipkitės pagalbos“, – siūlė mergina.
Nežinia, kas tokio apsvaigusio žmogaus galvoje gali būti.
Manoma, kad incidentas įvyko Strėvos g. stotelėje, esančioje prie maisto prekių parduotuvės.
Klaipėdiečiai, pamatę šį merginos pranešimą, teigė patys matę panašų vyriškį.
„Aš taip pat mačiau šį asmenį. Atrodė, kad jis buvo stipriai paveiktas psichotropinių medžiagų – vos laikėsi ant kojų, lingavo, kalbėjosi su dievais, rodė keistus gestus ir be jokios gėdos lindo į akis. Deja, tuo metu neturėjau telefono, todėl negalėjau iškviesti policijos. Nežinia, kas tokio apsvaigusio žmogaus galvoje gali būti“, – svarstė komentatorė.
„Tas pats buvo pas mane į darbą atėjęs. Kvietėsi pas save. Vos išvariau jį. Buvo tarsi šviesiu megztiniu. Neleido užsirakinti patalpų. Nuėjęs į lauką manęs už kampo laukė, garsiai apšaukiau prie žmonių, kad atkreiptų dėmesį, nes tikrai nenormalus“, – pasidalijo kita.
Ne vienas asmuo nurodė, kad tokiais atvejais tikrai reikėtų kviesti policiją.
„Gatvėje atsiranda išsigimėlių vis daugiau. Baisiausias dalykas, kad eina maži vaikučiai į mokyklas be tėvų palydos“, – atkreipė dėmesį Daiva.
„Tikrai gaila, kad nepavyko nufotografuoti. Tada ir klaipėdiečiai pasektų Kauno pavyzdžiu“, – neabejojo Viktorija.
„Nepalikite to spręsti kažkam kitam, taip nelaimės ir nutinka. Spręsti problemas turime mes patys – piliečiai ir dėti tam pastangas sustabdyti, o ne laukti, kol kažkas kitas tai padarys“, – akcentavo klaipėdietis Dainius.
Vis dėlto pareigūnai panašiais atvejais visada nurodo ne rašinėti feisbuke, nes tai beprasmiška, o kreiptis pagalbos telefonu 112.
