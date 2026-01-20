Plungėje moksleiviams autobuso laukti bus saugiau

Plungiškiai turbūt jau spėjo pastebėti, kad dar prieš užsningant, 2025 metų pabaigoje, Plungės mieste iškilo keturi nauji autobusų laukimo paviljonai.
Visi jie pastatyti prie ugdymo įstaigų. Tad dabar, kai šalta ir vėjuota, viešuoju transportu vykstantiems mokiniams bus kur kas jaukiau autobuso laukti po stogu ir užuovėjoje.
Naujosios stotelės, kurių dizainas pritaikytas prie anksčiau įrengtų, pastatytos J. Tumo-Vaižganto g., prie didžiosios „Maximos“ (ten autobuso laukia „Ryto“ pagrindinės mokyklos moksleiviai), Stoties g. pradžioje (prie „Saulės“ gimnazijos), o likusios dvi – A. Vaišvilos g. (prie Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos).
Nauji autobusų laukimo paviljonai, kuriuos įrengė UAB „Naujieji ženklai“, kainavo apie 11 tūkst. eurų. Plungėje ir rajone jų kasmet vis daugėja. Šiemet autobusų laukimo paviljonų skaičius dar išaugs.
