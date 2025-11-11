Dėl prie kabelio palikto plastikinio maišo – tarnybų sujudimas Klaipėdoje

Toks planas įvedamas siekiant neutralizuoti sprogmenų keliamas rizikas.
Klaipėdoje prie kabelio paliktas juodas plastikinis maišas paskatino pareigūnus įvesti planą „Skydas“, antradienį pranešė policija.
Toks planas įvedamas siekiant neutralizuoti sprogmenų keliamas rizikas.
Tačiau, patikrinus maišo turinį, sprogstamųjų medžiagų nerasta.
Incidentas nutiko Kairių gatvėje.
Policija surinko medžiagą apie įvykį.
