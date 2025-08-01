 Darbe ir ligoninėje Klaipėdoje mirė du vyrai

Darbe ir ligoninėje Klaipėdoje mirė du vyrai

2025-08-09 11:19
BNS inf.

Įmonės teritorijoje uostamiestyje penktadienį popiet sukniubus vyrui, medikai konstatavo jo mirtį.

Darbe ir ligoninėje Klaipėdoje mirė du vyrai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, apie 14.15 val. įmonės teritorijoje Minijos gatvėje buvo pastebėtas darbo vietoje sukniubęs 1969 metais gimęs vyras. Jį gaivinę medikai konstatavo mirtį, išorinių smurto žymių ant asmens neaptikta.

Tos pačios dienos vakarą, prieš 21 val., Klaipėdos ligoninėje mirė 1985 metais gimęs vyras, kuris į šią gydymo įstaigą ketvirtadienį buvo pristatytas iš Telšių ligoninės.

Uostamiesčio policija pradėjo ikiteisminius tyrimus vyrų mirties priežasčiai nustatyti.

