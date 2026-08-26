Butą Baltijos prospekte rijo liepsnos: prie durų rasta moteris

Vėlai vakare bendruoju pagalbos telefonu pranešta apie daugiabutyje kilusį gaisrą.
Pirminiais duomenimis, atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, butas jau degė atvira liepsna.
Dar iki ugniagesių atvykimo į įvykio vietą atskubėjo policijos pareigūnai, kurie rado laiptinėje prie degančio buto durų moterį ir išvedė ją į lauką.
Medikų apžiūros moteris atsisakė.
Gaisrą pastebėję kaimynai taip pat ėmėsi veiksmų – įspėjo kitus namo gyventojus apie kilusį pavojų ir paragino juos evakuotis.
Pirminiais duomenimis, gaisras visiškai sunaikino vieną buto kambarį – išdegė grindys, lubos, lova ir kiti jame buvę namų apyvokos daiktai.
Taip pat apdegė apie 10 kv. m. prieškambario sienų ir lubų.
Anot pareigūnų, bute nebuvo įrengto dūmų detektoriaus.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovų teigimu, gaisro priežastis kol kas nenustatyta.
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