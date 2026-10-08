 Iš avarijos vietos uostamiestyje išvežtos dvi vairuotojos

Iš avarijos vietos uostamiestyje išvežtos dvi vairuotojos

2026-10-08 12:33
Asta Aleksėjūnaitė

Ketvirtadienio rytą uostamiestyje įvyko skaudi avarija, dvi moteris iš įvykio vietos išgabeno medikai.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Iš avarijos vietos uostamiestyje išvežtos dvi vairuotojos</span>
Iš avarijos vietos uostamiestyje išvežtos dvi vairuotojos / Feisbuko grupės „Reidas TV“ vaizdo įrašo stop kadrai.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, eismo įvykis fiksuotas apie 8 val.

Policijoje gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Jūreivių ir Rambyno gatvių sankryžoje, susidūrė automobilis BMW, kurį vairavo 1971 m. gimusi moteris, ir automobilis „Nissan“, kurį vairavo 1991 m. gimusi moteris.

Dėl patirtų sužalojimų abiejų automobilių vairuotojos perduotos medikams.

Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Jūreivių ir Rambyno gatvių sankryža
avarija
avarija LT
Klaipėda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų