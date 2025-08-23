Artėjančiais mokslo metais nesidžiaugia: metas daužyti mokyklų langus?

Mokyklos gatvėje yra „Saulėtekio“ progimnazija, o gretimame korpuse veikia Klaipėdos licėjaus padalinys.
„Saulėtekio“ progimnazijoje langas išdaužtas buvo dar liepos mėnesį. Tuomet įstaigos vadovai kreipėsi į pareigūnus ir labai greitai vaizdo kamerų įrašų pagalba buvo nustatyta, kad tai padarė moksleivis, bet ne tos pačios progimnazijos.
Šįkart nukentėjo greta esantis Klaipėdos licėjaus Pradinio ugdymo skyrius.
Šią savaitę policijai pranešta, kad Mokyklos gatvėje yra įdaužti keturi mokymo įstaigos langai. Žala – apie tūkstantis eurų.
„Nemanau, kad tai buvo tikslinis išpuolis. Mūsų įstaigos kiemas uždaras, ne per daug apšviestas, šalia vyksta statybos, gal jaunimui rankos „panižo“, sunku paaiškinti, kam užkliuvo mūsų mokyklos langai“, – svarstė Klaipėdos licėjaus Pradinio ugdymo skyriaus vadovė Vaida Jokšienė.
Dar prieš tai, veikiausiai per ilgąjį Žolinės savaitgalį, buvo sudaužytos Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ kieme esančio kupolo durys.
„Pradėtas ikiteisminis tyrimas, tikiuosi, vaizdo stebėjimo kameros parodys, kas tai padarė. Kiemas buvo užrakintas, gal pamatys, kas tuo metu ten vaikščiojo, nes suniokotas duris pastebėjome po ilgojo Žolinės savaitgalio. Pats kupolas yra iš plastiko, tačiau jo durys – iš grūdinto stiklo, į kurį buvo smogta, ir durys subyrėjo“, – kalbėjo darželio direktorė Vaida Ušinskienė.
Kupolo vidus nesuniokotas, nors ten buvo sėdmaišiai, kiti daiktai. Niekas daugiau nesugadinta.
Naujas duris tiekėjai pažadėjo įstatyti už maždaug pusę tūkstančio eurų.
„Labai apmaudu, norėtųsi, kad tokių dalykų nebūtų. Manau, pavyks rasti kaltininką ar kaltininkus ir išieškoti padarytą žalą. Tomis dienomis darželio kiemas buvo užrakintas – iš vaizdo kamerų bus nesunku nustatyti, kas prisidėjo prie vandalizmo“, – įsitikinusi V. Ušinskienė.
