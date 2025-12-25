 Sostinė uždegė žalią šviesą naujo darželio statyboms Jeruzalėje

2025-12-25 09:58
ELTOS inf.

Sostinės valdžia išdavė leidimą naujo lopšelio-darželio statyboms Jeruzalės mikrorajone, pranešė „Vilniaus vystymo kompanija“.

Naujas 2,7 tūkst. kv. m ploto darželis iškils Braškių gatvėje. Planuojama, kad jį lankys iki 16­0 vaikų, čia veiks ne mažiau nei 8 grupės bei dirbs apie 45 darbuotojai.

Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, kad šioje miesto dalyje jau ilgą laiką trūko valstybinio darželio.

„Jeruzalės ir aplinkiniuose rajonuose jau ilgą laiką juntamas lopšelių-darželių trūkumas. Naujasis darželis reikšmingai sustiprins ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą, suteiks kvartalui urbanistinį vientisumą ir užbaigtumą“, – pranešime teigė V. Benkunskas.

Naujojo darželio grupių patalpose bus įrengtos žaidimų, užsiėmimų zonos su virtuvėlių nišomis ir miego zona. Teritorijoje taip pat bus išsaugoma dalis esamų medžių, tarp kurių bus formuojamos pagrindinės žaidimų aikštelių zonos.

Numatoma, kad nauja ugdymo įstaiga duris atvers ir mažuosius vilniečius priims 2028 metais.

