Apsimetėlė bute apvogė senjorę

Klaipėdoje, Reikjaviko g., prie 86 metų moters buto durų viduryje dienos prisistatė nepažįstama moteris.
Pareigūnų duomenimis, moteris tvirtino esanti socialinė darbuotoja.
Nieko blogo neįtardama, senjorė ją įsileido į savo namus.
Tikėtina, kad klaipėdietė nesitikėjo jokios apgaulės, nes yra pratusi sulaukti socialinių darbuotojų pagalbos.
Tačiau socialine darbuotoja apsimetusi viešnia pasinaudojo senjorės patiklumu.
Patekusi į butą, ji rado senjorės pinigus, pavogė daugiau nei 1 tūkst. eurų ir staigiai pasišalino.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį, kuris nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai gyventojus ragina būti atidesniems ir nepasitikėti nepažįstamais žmonėmis, kurie prisistato įvairių tarnybų darbuotojais ar specialistais.
„Nepasitikėkite vien specialaus pažymėjimo rodymu ir asmens prisistatymu. Informaciją patikrinkite paskambindami į tą įstaigą, kurios atstovu žmogus prisistato“, – rekomendavo policininkai.
Pareigūnai taip pat pataria nepažįstamiems asmenims neatskleisti asmens, anketinių ar elektroninės bankininkystės duomenų ir namuose nelaikyti didelių pinigų sumų, o apie galimus sukčiavimo būdus ir vagystes informuoti artimuosius, pažįstamus ir kaimynus.
Pastebėjus ar įtariant galimą pažeidimą ar nusikalstamą veiką, policija prašo nedelsiant pranešti telefonu.
(be temos)