Aiškinasi mįslingą įvykį: kas į šaudyklą Klaipėdos rajone atnešė sprogmenį?

Policija ėmėsi tyrimo
Nelaimė Stirbių kaime fiksuota trečiadienį po pietų. Apie 14.30 val. greitoji pagalba į Klaipėdos ligoninę atgabeno sužalotą žmogų.
Dėl sužalojimų į ligoninę paguldytas vyras, gimęs 1973 m., paaiškino, kad šaudykloje susižalojo sprogus nenustatytam daiktui.
Atvykę policijos pareigūnai į areštinę išsivežė keturis vyrus, gimusius 1997 m., 1991 m., 1987 m. ir 1989 m.
Klaipėdos apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 135 str. 1 dalį.
Straipsnis byloja, kad tas, kas sužalojo žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo neteko regos, klausos, kalbos, vaisingumo ar kitaip buvo sunkiai suluošintas arba buvo nepataisomai subjaurotas nukentėjusio asmens kūnas, baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.
Taip taip tyrimas vyksta ir pagal kodekso 253 str., kuris numato, kad už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis gali būti baudžiama laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Diversijos nebuvo?
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisakė plačiau komentuoti situaciją.
Šią šaudyklą yra pamėgę ne tik privatūs asmenys, bet ir įvairių struktūrų kariškiai, šauliai, savanoriai.
Po pirminės informacijos apie incidentą uostamiestyje pasklido nerimas, ar naujai atidaryta šaudykla netapo diversinės veiklos taikiniu?
Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ruslanas Ušinskas tikino, kad terorizmo versiją reikėtų atmesti.
„Dabar negaliu pasakyti tiksliai, bet man nepanašu į terorizmo atvejį. Tiesiog sprogo sprogmuo, štai ir aiškinamės, kaip jis ten atsirado, kodėl jis ten atsirado“, – kalbėjo prokuroras.
R. Ušinskas tikino, kad veikiausiai į šaudyklos teritoriją neaiškų sprogmenį atsinešė patys piliečiai, išsinuomoję šaudyklą.
„Visi jie klientai. Kol kas dviem paroms sulaikėme. Taip, klausimai yra rimti – kas atsinešė tą sprogmenį, kodėl jį atnešė ir ką jie ten darė, viską aiškinamės. Vienas asmuo sužalotas. Kiek žinau, jis yra gydomas reanimacijos palatoje, buvo operuotas“, – užsiminė R. Ušinskas.
Laukia ekspertizės
Įvykio vietoje sprogmenį paėmė „Aro“ pareigūnai.
„Jie ir atsakys, ar tai savadarbis sprogmuo ir koks jis. Reikia sulaukti ekspertizės. Dar nėra aišku, ar jie kažkur jį įsigijo, ar patys pasidarė, o gal kažkur gavo gamyklinį. Dar neturiu pirminių išvadų. Laukiame, ką pasakys „Aras“, – pastebėjo R. Ušinskas.
Panašu, kad keturi sulaikytieji nėra kokiose nors struktūrose tarnaujantys kariškiai, visi jie – civiliai.
„Ne terorizmo atvejis ir ne atskridęs dronas kažką susprogdino ar kažkas kažką pakišo. Ne, tiesiog, žmonės buvo šaudykloje. Aiškinamės, kokiu tikslu jie ten atvyko. Kas atsitempė sprogmenį, taip pat dar aiškinamės“, – kalbėjo R. Ušinskas.
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