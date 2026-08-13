Vietoj dirbtuvių – biurų pastatas

Žemės sklypas Bijūnų g. 8, kuriame ketinama statyti naują pastatą, patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės (Klaipėdos senamiestis), pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui, vizualinį apsaugos pozonį.
Projektuojamo naujo pastato aukštis bus 14,5 m, todėl jis aukštingumu esą neišsiskirs iš foninio užstatymo ir Klaipėdos senamiesčio vertingosioms savybėms fizinės grėsmės nekels.
Sklype esančios dirbtuvės, kurias ketinama nugriauti, statytos sovietmetį, todėl kultūros paveldo objektams priskiriamų vertingųjų savybių neturi.
Bijūnų g. 8 sklype šiuo metu yra administracinis pastatas, kuris bus rekonstruojamas pagal atskirą projektą, dirbtuvės bei sandėlis, kuriuos šiuo projektu numatoma griauti, taip pat kiemo aikštelė ir tvora, kurias numatoma rekonstruoti.
Archeologinių tyrimų atlikti nereikės, nes naujai statomas pastatas atsiras senųjų dirbtuvių vietoje.
Bendras naujojo pastato plotas – 1 380 kv. m.
Esamo sklypo plotas 33,4 arai, numatomas užstatymo plotas – 11 arų (dabar užstatyta 10,4 aro).
Vakarinėje pusėje sklypas ribojasi su laisva valstybine žeme, kurioje stovi du daugiabučiai.
Projektuotojai, atsižvelgdami į išreikštus šalia gyvenančių gyventojų pageidavimus, pažadėjo sumažinti transporto priemonių keliamą triukšmą, apsaugoti sklypą nuo automobilių žibintų šviesos vakarais ir naktį bei užtikrinti didesnį gyvenamosios aplinkos privatumą.
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